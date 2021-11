Pathfinder: Wrath of the Righteous – Zwei kostenlose DLCs

Die beiden Teams von META Publishing und Owlcat Games haben heute zwei kostenlose DLCs für das CRPG „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ veröffentlicht. Sie sind auf Steam, GOG und im EGS für alle Besitzer des Spiels verfügbar und bieten folgende Inhalte:

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Face of War

Der DLC „Face of War“ bringt eine Reihe neuer Portraits, Frisuren, Kriegsbemalungen sowie Haarfarben und erlaubt es, den eigenen Charakter noch individueller zu gestalten. Im Charakter-Menü können Spieler ab sofort auch an ihre Figur heranzoomen, um sie in ihrer ganzen Pracht in Augenschein nehmen zu können.

Love Beyond Death

Der zweite DLC trägt den Titel „Love Beyond Death“ und bringt eine Sidequest für Kapitel 5 der Hauptstory „Wrath of the Righteous“. Die Helden besuchen die neue Gegend Bear’s Maw Shrine und werden mit den Konsequenzen einer dämonischen Invasion konfrontiert, die mitten während einer Hochzeit stattfand.

„Pathfinder: Wrath of the Righteous“ erschien im August 2021 für PC. Eine PlayStation 4- und Xbox One-Edition soll am 1. März 2022 folgen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Mehr über “Pathfinder” findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung