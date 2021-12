Metal: Hellsinger – Gameplay und Liste der beteiligten Musiker

Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders präsentieren einen neuen Trailer und ein Gameplay-Video zu „Metal: Hellsinger“. Der Rhythm-Shooter erscheint im Laufe des nächsten Jahres.

„Metal: Hellsinger“ versetzt euch tief in die Hölle. In der Rolle eines Anti-Helden, der halb Mensch, halb Dämon ist, ist es eure Aufgabe, die dämonischen Horden und ihre Anführer zu vernichten. Am Ende gilt es, die Rote Richterin vom Thron zu stürzen. Angetrieben wird die wilde Schießerei von einem Metal-Soundtrack.

Jeder Track wurde speziell für das Spiel komponiert. Zum Mikrofon griffen Metal-Ikonen wie Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy). Jedes Level bietet einen eigenständigen Track, der in verschiedenen Ebenen unterteilt ist. Je besser eure Leistung ist, um so mehr Ebenen des Tracks werden gleichzeitig abgespielt, bis am Ende der komplette Track zu hören ist.

Das vollständige Lineup der Musiker im Spiel:

Randy Blythe von Lamb of God

von Lamb of God James Dorton von Black Crown Initiate

von Black Crown Initiate Matt Heafy von Trivium

von Trivium Dennis Lyxzén von Refused und INVSN

von Refused und INVSN Tatiana Shmailyuk von Jinjer

von Jinjer Mikael Stanne von Dark Tranquillity

von Dark Tranquillity Björn Strid von Soilwork

von Soilwork Alissa White-Gluz von Arch Enemy

Das unten eingebundene Gameplay-Video präsentiert euch den Track namens „Acheron“. Das Lied wird von Randy Blythe performt. „Metal: Hellsinger“ befindet sich für den PC und für die PS5 und Xbox Series-Konsolen in der Entwicklung.

Quelle: Pressemitteilung