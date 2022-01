Persona 4 Arena Ultimax – Release-Termin für PC, Switch und PlayStation 4

Kommenden März wird das Beat’em Up „Persona 4 Arena Ultimax“ erstmals für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (Steam) erscheinen. Das Spiel erschien erstmals 2013 als Arcade-Version in Japan. 2014 erfolgte die Veröffentlichung für PlayStation 3 und Xbox 360. Am 17. März 2022 folgt jetzt der Release für PC, Switch und PS4. Die Version enthält alle zuvor veröffentlichten „Persona 4 Arena Ultimax“-Inhalte, einschließlich der ursprünglichen „Persona 4 Arena-Story“.

Steam bietet eine Midnight Channel Collection, die sowohl „Persona 4 Arena Ultimax“ als auch „Persona 4 Golden“ enthält. „Eine Midnight Channel Collection – Deluxe Edition“ ist ebenfalls erhältlich, die „Persona 4 Arena Ultimax“ und „Persona 4 Golden – Digital Deluxe Edition“ enthält.

Die Webseite von „P4AU“ findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung