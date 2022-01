Diplomacy is Not an Option – Early Access-Start erst im Februar

Eigentlich wollten die Entwickler von Door 407 nächste Woche die Early Access-Phase von „Diplomacy is Not an Option“ starten. Vor kurzem wurde der Starttermin auf den 9. Februar 2022 verschoben. Um die verlängerte Wartezeit ein wenig zu verkürzen, gibt es einen neuen Trailer.

„Diplomacy is Not an Option“ ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie, Tower-Defense und Base Building. Als Spieler werdet ihr zu feudalen Herrschern in der Midlife-Krise. Euer Ziel ist die Errichtung einer Siedlung und dessen Verteidigung.

