Sifu – Launch-Trailer zum Release auf PC und PlayStation

Das Third-Person-Kung Fu-Action-Game „Sifu“ erscheint heute auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (EGS). Mit dem Launch-Trailer enthüllt Publisher und Entwickler Sloclap den gewalttätigen Funken, der den Weg für eine feurige Reise ebnet, die von Wut und Verwüstung angefacht wird. Es sind die fünf Hauptfeinde zu sehen, die man auf der Suche nach Erlösung bekämpfen wird.

Die Hauptinspiration von „Sifu“ stammt aus klassischen Kung-Fu-Filmen. Während der Entwicklung des Spiels arbeitete das Team von Sloclap mit dem Team von Kowloon Nights in Peking und Hongkong zusammen, um kulturelle Überprüfungen zu organisieren, damit das Spiel die chinesische Kung-Fu-Kultur so respektvoll wie nur irgendwie möglich behandelt. Mehrere Berater von chinesischen Videospielfirmen wurden zur Mitarbeit und zum Feedback eingeladen, was zu zahlreichen Änderungen am Spiel führte, vom Aussehen der Hauptfigur bis hin zu Details der Umgebung.

Passend zu den fünf Elementen des Wuxing, die im Mittelpunkt des Spiels stehen, mischte der chinesische Komponist Howie Lee traditionelle chinesische Instrumente mit elektronischer Musik und schuf so einen einzigartigen Soundtrack, der das authentische Gefühl, das das Sloclap-Team anstrebte, noch weiter verstärkt.

Auch nach dem heutigen Release soll weitere Inhalte und DLCs „Sifu“ folgen. Die Homepage von „Sifu“ findet ihr hier: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung