WWE 2K22 – Trailer zu Meine STORY und 2K Showcase

Mit dem neusten Trailer liefert das Team von 2K einen Einblick in die zwei „WWE 2K22“-Modi „Meine STORY“ und „2K Showcase“. Diese werden diesen Monat spielbar werden, wenn das Spiel für PC und Konsolen erscheint.

In Rey Mysterios 2K Showcase treten die Spieler gegen legendäre Kontrahenten wie Eddie Guerrero, The Undertaker und Shawn Michaels sowie gegen aktuelle Superstars wie The Miz und Dolph Ziggler an. Das Gameplay geht mithilfe der neuen Slingshot-Technologie von 2K nahtlos in historisches Live-Action-Bildmaterial über.

In „Meine STORY“ haben die Spieler die Gelegenheit, den Werdegang eines WWE-Superstars zu erleben, von den bescheidenen Anfängen als Rookie im WWE Performance Center bis zur Herausforderung, zum Superstar aufzusteigen und als WWE-Legende unsterblich zu werden. Mit individuellen Handlungssträngen für die Men’s Division und Women’s Division treffen die Spieler im Laufe ihrer Karriere auf ein breites Spektrum an WWE-Superstars und Legenden.

„WWE 2K22“ wird von dem 2K-Studio Visual Concepts entwickelt und erscheint am 11. März 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Käufer der „WWE 2K22 Deluxe“- und „nWo 4-Life Digital“-Edition können sich bereits ab dem 8. März 2022 in den digitalen Ring begeben.

Weitere Informationen über das Spiel gibt es auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung