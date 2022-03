Disgaea 6 Complete – Release-Termin und Charakter-Trailer

Erst letzten Monat kündigten NIS America und Nippon Ichi Software an, dass das Tactic-RPG „Disgaea 6: Defiance of Destiny“ als „Disgaea 6 Complete“-Version für PC und PlayStation-Konsolen erscheinen wird. Jetzt folgte nicht nur ein Charakter-Trailer, sondern auch der offizielle Release-Termin. So erscheint das Spiel am 28. Juni 2022 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5. Es gibt auch ein kostenloses PS4 auf-PS5-Upgrade.

Der Charakter-Trailer stellt unter anderem Zed vor. Der überheblicher Zombie, der gemeinsam mit seiner Schwester Bieko am unteren Ende der Netherworld-Rangliste steht. Während seines Abenteuers verbündet er sich mit den verdrehten und bunten Bewohnern der Netherworld. Gemeinsam stellen sie sich so mancher Herausforderung.

Die Homepage von „Disgaea 6: Defiance of Destiny“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung