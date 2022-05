Max Payne 3 – Eine Vinyl zum 10-jährigen Jubiläum

Vor zehn Jahren, am 15. Mai 2012, veröffentlichte Rockstar Games den dritten Teil der bekannten „Max Payne“-Serie.

Die Geschichte rückt abermals den ehemaligen Polizisten und Namensgeber Max in den Mittelpunkt. Jedoch setzen die Ereignisse 12 Jahre nach dem Ende des zweiten Teils ein. Ein sichtlich gealterter und von dem schlimmen Ereignissen gezeichneter Mann, hält sich mit kleineren Jobs über Wasser. Er bietet persönlichen Schutz für eine wohlhabende Familie in Sao Paolo, in einer der weltweit tödlichsten und vom Verbrechen heimgesuchten Stadt.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von „Max Payne 3“ kündigte Rockstar Games eine neue Version des Soundtracks an, die noch in diesem Jahr auf digitalen Streaming-Plattformen und in limitierter Auflage auf Vinyl erscheint. Informationen zu der Vinyl-Auflage sollen noch folgen.

Komponiert wurde der Soundtrack von „Max Payne 3“ von der Noise-Rock-Band „HEALTH“ aus Los Angeles. Mit experimentellen Sounds, Percussion-Klängen und Synth-Effekten haben „HEALTH“ einen düsteren Sound erschaffen, der den vernebelten und labilen Geisteszustand vom Protagonisten „Max Payne“ widerspiegelt. Neben der Musik der Band „HEALTH“ beinhaltet „Max Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition)“ noch unveröffentlichte Tracks aus dem Spiel.

„Als wir mit der Arbeit an der Musik zu Max Payne 3 begannen, konnten wir nicht ahnen, welch bedeutsamen Auswirkungen dies auf den Werdegang der Band und die Musik, die wir machen, haben würde“, so HEALTH. „Jetzt, 10 Jahre später, sind wir immer noch so stolz wie eh und je, Teil dieser Geschichte zu sein.“

Quelle: Pressemitteilung