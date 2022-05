Miasma Chronicles – Ankündigungs-Trailer

„Miasma Chronicles“ ist ein Taktik-Abenteuer von dem Entwicklerstudio The Bearded Ladies, den Schöpfern von „Mutant Year Zero: Road zu Eden“. Das Spiel befindet sich derzeit für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC (Steam und EGS) in Entwicklung und soll 2023 erscheinen.

In der Geschichte des Spiels wüstet eine mysteriöse Macht namens Miasma auf der Welt umher und hat ein apokalyptisches Ödland hinterlassen. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des jungen Mannes Triff Elvis, der als Baby in die Bergbaustadt Sedentary gebracht wurde.

Seine Mutter ließ ihn dort bei einem älteren Roboter-„Bruder“ zurück und hinterließ ihm nichts weiter als einen mysteriösen Handschuh, mit dem er das Miasma kontrollieren kann. Die Brüdern begeben sich auf eine Reise durch das post-apokalyptische Ödland, um endlich Antworten auf ihre Fragen zu finden. Antworten, die das Schicksal der Menschheit für immer verändern könnten.

Die Webseite zu „Miasma Chronicles“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung