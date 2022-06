Aliens: Dark Descent – Trailer und Ankündigung

Entwickler Tindalos Interactive und Publisher Focus Entertainment kündigten heute in Zusammenarbeit mit 20th Games das teambasierte Einzelspieler-Actionspiel „Aliens: Dark Descent“ an. In der Rolle eines Commanders müsst ihr ein Team erfahrener Colonial Marines auf dem Mond Lethe in den Kampf gegen die Xenomorphs führen.

Wie die Unternehmen mitteilten, warten auch neue Kreaturen auf die Marines, die zum ersten Mal im „Alien“-Universum ihr Unwesen treiben. So soll eine komplett neue „Alien“-Geschichte auf die Spieler warten. Die Kämpfe werden dabei in Echtzeit ausgetragen und das Team kann mit verschiedenen Klassen und Fähigkeiten ausgestattet werden, um die Facehugger, Praetorians, Alien Queens und sogar feindliche Menschen in das Jenseits zu schicken.

“Wir sind geehrt mit 20th Century Studio und Disney an einem neuen Projekt zu diesem einzigartigen Franchise gemeinsam mit unseren exzellenten Partnern bei Tindalos Interactive arbeiten zu können. Ihre Erfahrung, ihr Talent und ihre Passion für die Lizenz werden Aliens: Dark Descent zu einem ikonischen neuen Kapitel in der Alien Reihe machen.” John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment.

“Das gesamte Team bei Tindalos arbeitet mit voller Hingabe daran eine Spielerfahrung zu erschaffen, die dem Geist des Alien Franchise entspricht und gleichzeitig eigene, niemals zuvor gesehene Elemente in das ikonische Universum einzubringen. Das Gameplay, das wir entwickelt haben, ist einzigartig, inspiriert durch unsere liebsten Taktik und CRPG Spiele und vollgepackt mit nervenaufreibender Echtzeit-Action. Die tödlichste Bedrohung, welche die Menschheit je gesehen hat, vom Film in ein Spiel zu übersetzen war eine echte Herausforderung, doch ich bin absolut sicher, die meisten von euch sind absolut gespannt, wie Hicks sagen würde.” Romain Clavier, CEO & Creative Director bei Tindalos Interactive.

“Wir sind aufgeregt das beliebte Alien Franchise dank der hellen Köpfe von unseren Freunden bei Focus und Tindalos um eine tiefgründige Singleplayer Erfahrung zu erweitern,” sagte Luigi Priore, Vice President bei Disney, Pixar & 20th Games. “Fans des Franchises sollten gespannt sein in diese neue Erfahrung einzutauchen und taktisches, spannendes Gameplay, das mit keinem vorherigen Alien Spiel vergleichbar ist, zu erleben”.

„Aliens: Dark Descent“ erscheint für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und PC. Der Release soll im Jahr 2023 erfolgen. Der erste Trailer gewährt Einblicke in die Aufklärungsmission auf dem Planeten Lethe. Gezeigt werden nicht nur die Colonial Mariens, sondern auch die Schrecken, die auf dem Mond auf das Squad wartet.

Quelle: Focus Entertainment