Call of Duty Modern Warfare 2 – Neuer Trailer, Steam-Version kommt – Update

Ende Mai enthüllten Activision und Entwickler Infinity Ward den Release-Termin zum kommenden „Call of Duty Modern Warfare 2“. Am heutigen Tage veröffentlichten die beiden Unternehmen einen neuen Trailer zum kommenden Shooter.

In „Call of Duty Modern Warfare 2“ wird die „Task Force 141″zurückkehren. Die Einheit besteht aus den besten Elitesoldaten der Welt. Mit dabei sind die Operator Captain John Price, Simon „Ghost“ Riley, John „Soap“ MacTavish, Kyle „Gaz“ Garrick. Colonel Alejandro Vargas wird ebenfalls dazustoßen.

Die Geschichte selbst soll direkt an den Vorgänger aus dem Jahr 2019 anknüpfen. Im Verlauf der Kampagne erwarten euch unterschiedlichste Einsätze. Dies umfasst Offshore-Belagerungen, Unterwasserkämpfe, Angriff aus 9km Höhe sowie Stealth-Missionen im Schutz der Dunkelheit.

„Call of Duty Modern Warfare 2“ nutz die gleiche Engine, die bereits bei „Modern Warfare 2019“ zum Einsatz kam. Jedoch soll die Engine weiter aufgebohrt worden sein, um den Spielern ein immersives Erlebnis zu bieten. Auch die KI der Verbündeten und Feinde wurde laut Infinity Ward überarbeitet.

Das Spiel wird ab dem 28. Oktober 2022 in den Regalen der Händler stehen. Warzone 2.0 soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt an den Start gehen. Vorbesteller erhalten einen Zugang zur geschlossenen Beta, die zuerst auf den Plattformen aus dem Hause Sony startet.

Wie Activision weiter mitteilte, wird die „Call of Duty“-Serie zu Valves Distributionsplattform Steam zurückkehren. Den Anfang macht „Call of Duty Modern Warfare 2“. Weitere Spiele aus der Serie, die bislang einen Bogen um Steam und nur via Battle.net erschienen sind, sollen zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt für Steam erscheinen.

#Update 09.06.2022:

Im Rahmen des Summer Games Fest wurde ein Gameplay-Video aus „Call of Duty Modern Warfare II“ gezeigt. Zu sehen ist eine Mission auf hoher See, die ihr im Spiel erleben könnt.

Quelle: Activision