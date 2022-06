High On Life angekündigt, Release im Oktober

Das kommende Spiel „High On Life“ stammt aus der Feder von Justin Roiland (Rick and Morty, Solar Opposites). Die Menschheit wird von einem außerirdischen Kartell bedroht, das sie als Drogen verwenden will. Nun liegt es an euch, die Welt zu retten.

Um das Ziel zu erreichen, stehen euch diverse Waffen zur Verfügung. Diese besitzen jedoch eine eigene Persönlichkeiten und Attribute und sprechen sogar mit euch, wie man im Trailer sehen kann. „High On Life“ setzt also auf jede Menge Comedy.

Entwickelt wird „High on Life“ von Squanch Games, den Machern hinter „Trover Saves the Universe“. Das Spiel soll voraussichtlich im Oktober für den PC und für die Konsolen aus dem Hause Microsoft erscheinen.