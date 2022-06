Demonschool – Taktisches RPG mit „Persona“-Wurzeln angekündigt

Entwickler Necrosoft Games und Publisher Ysbryd Games (World of Horror, VA-11 HALL-A) kündigten mit „Demonschool“ ein taktisches Rollenspiel an, das sich von den Genregrößen „Persona“ und „Shin Megami Tensei“ inspirieren lässt.

Das Spiel versetzt euch auf eine mysteriöse Insel, wo ihr in die Rolle von Faye schlüpft, die an einer renommierten Universität ihr Studium begonnen hat. Faye ist die letzte lebende Erbin einer legendären Dämonenjägerfamilie, die nun ein höllisches Semester durchlebt.

Ihre Aufgabe ist es, sich in die Welt der Dämonen zu begeben und diese mit ihren Freunden zu bekämpfen. Jedoch muss sie auch ihr Leben an der Universität planen, um ihre Kampffähigkeiten zu verbessern und um neue Teamkollegen zu gewinnen.

„Demonschool“ erscheint voraussichtlich im nächsten Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Ein erster Trailer rückt nicht nur die taktischen Kämpfe in den Mittelpunkt, sondern auch das Leben an der Universität.

Quelle: Pressemitteilung