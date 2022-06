Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Vinyl zum Soundtrack

Publisher Dotemu und Entwicklerstudio Tribute Games veröffentlichen den 2D-Brawler „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ am heutigen Tage. Untermalt wird das pixelige Geplänkel vom Komponisten Tee Lopes, der nicht nur für den Soundtrack von „Streets of Rage 4: Mr X’s Nightmare“ verantwortlich ist, sondern auch für die Musik von „Sonic Mania“. Nun vermischt er in „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ die klassischen Klänge des Franchise mit zeitgenössischen Melodien.

Den Soundtrack des Spiel könnt ihr euch nun über Kid Katana Records als Vinyl-Auflage sichern. Zum Kauf stehen zwei Versionen bereit. Neben einer Standard-Auflage wird der Soundtrack von „TMNT:SR“ auch in einer limitierten Version veröffentlicht.

Standard- und Limited-Edition

Die Standard-Ausgabe erscheint mit zwei schwarzen Vinyl und insgesamt 28 Musikstücken. Verpackt werden die Platten in einem exklusivem Gatefold, das mit Grafiken aus dem Spiel und einem glänzendem 90er-Finish daherkommt. Des Weiteren ist ein 8-seitiges Booklet mit Artworks und Begleittexten mit an Bord.

Die limitierte Auflage erscheint mit einer Auflage von 2000 Einheiten. Wie Kid Katana Records mitteilte, wird die Version nicht nachgefertigt. Diese Auflage erscheint mit zwei grünen Vinyl und mit einem Hardcorver-Schuber, dessen Illustration vom Künstler Jeremy Packer alias Zombie Yeti stammt. Auch die limitierte Version des Soundtracks beinhaltet ein Booklet samt Artworks und Begleittexten.

Die beiden Vinylauflagen des Soundtracks von „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“ könnt ihr im französischen Store von Bigwax.io vorbestellen, den ihr hinter diesem Link findet. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im Oktober 2022.