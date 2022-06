MX vs. ATV Legends – Launch-Trailer

Heute erscheint das Offroad-Rennspiel „MX vs. ATV Legends“ für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Passend präsentierten THQ Nordic und Entwickler Rainbow Studios den obligatorischen Launch-Trailer.

In „MX vs. ATV: Legends“ könnt ihr mit mit Motorrädern, ATVs und UTVs in Open-World-Umgebungen um den Sieg rasen. Auch ein Karrieremodus ist mit an Bord, sowie Multiplayer-Rennen für 2 Spieler im Splitscreen- und 16 Spieler im Online-Modus. Des Weiteren erhält der neue Teil der Reihe aktuelle Ausrüstung von führenden Herstellern im Off-Road Rennsport sowie ein verbessertes Physiksystem.

Hier findet ihr die Webseite zum Spiel: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen über das Spiel, die Collector’s Edition und mehr, gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung