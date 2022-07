NBA 2K23 – Devin Booker auf dem Cover der Standard Edition

Nachdem diese Woche die Cover-Stars der „NBA 2K23“-Sondereditionen enthüllt wurden, verriet 2K jetzt, wer auf dem Cover der Standard und Cross-Gen Digital Deluxe Edition zu sehen ist. Es handelt sich um den Phoenix Suns Shooting Guard, dreifachen NBA All-Star und Kia All-NBA First Team-Spieler 2021-22 Devin Booker.

„Mich selbst auf dem Cover von NBA 2K zu sehen, ist ein wahr gewordener Traum“, so Devin Booker. „Ich war schon als kleiner Junge ein riesiger NBA 2K-Fan und es fühlt sich fast surreal an, dass ich jetzt selbst zu den Basketballgrößen zähle, die es in die Riege der Cover-Athleten geschafft haben. Auch dass ich mir die diesjährigen Covers mit Michael Jordan teile, der das Spiel für alle Zeiten verändert hat, und mit den beiden All-Time WNBA GOATs Diana Taurasi und Sue Bird, die ihrerseits den Basketballsport prägen, ist eine große Ehre für mich.“

„Es lag auf der Hand, dass Michael Jordan und Devin Booker die Cover-Stars für NBA 2K23 werden mussten“, so Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei NBA 2K. „Michael hat sich einen Namen als einer der größten Athleten der Geschichte gemacht und es ist absolut bemerkenswert, wie er das Spiel über Generationen hinweg geprägt hat. Ebenso wie die noch junge, aber phänomenale Karriere von Devin Booker werden MJs Erfolge Basketball-Fans auf der ganzen Welt noch über Jahre hinweg inspirieren. Und auch das diesjährige WNBA-Cover feiert mit Diana Taurasi und Sue Bird zwei herausragende Spielerinnen der Liga, die noch immer Basketballgeschichte schreiben.“

NBA 2K23 – Standard Edition

Die Standard Edition wird zum Preis von 69,99 Euro (UVP) auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein sowie für 79,99 Euro (UVP) auf PS5 und Xbox Series X/S. Für später im Herbst ist zudem eine spezielle Version der Standard Edition geplant, die zeigt, wie Musik und Basketballkultur ineinander übergehen. Nähere Informationen folgen in den kommenden Monaten.

NBA 2K23 – Digital Deluxe Edition

Die Digital Deluxe Edition wird zum Preis von 84,99 Euro (UVP) erhältlich sein und gewährt Zugang zur Standard Edition auf beiden Generationen derselben PlayStation- oder Xbox-Konsolenfamilie. Außerdem inbegriffen sind Inhalte für ‚Mein TEAM‘, darunter 10.000 ‚Mein TEAM‘-Punkte, 10 ‚Mein TEAM‘-Token, 23 ‚Mein TEAM‘-Promo-Packs, die Cover-Star-Spieler Sapphire Devin Booker und Ruby Michael Jordan, das Free Agent Option Pack, 1 Diamond Jordan-Schuh (unverkäuflich) und 1 Ruby Coach-Kartenpaket.

Hinzu kommen Inhalte für ‚Meine KARRIERE‘, darunter 10 x 6 Arten von ‚Meine KARRIERE‘-Skill-Boosts, 10 x 3 Arten von Gatorade-Boosts, 2 Stunden Doppel-XP-Coin; 4 x ‚Meine KARRIERE‘-T-Shirts, ein Rucksack, ein individuelles Cover-Star-Skateboard und Arm-Sleeves.

„NBA 2K23“ soll am 9. September 2022 für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen. Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen, wie zum Beispiel die anderen Editionen, gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung