You Will Die Here Tonight – Gameplay-Trailer veröffentlicht

Die Entwickler von Spiral Bound Interactive veröffentlichten einen neuen Gameplay-Tailer zum kommenden Spiel „You Will Die Here Tonight“. Das Werk des Indie-Studios knüpft dabei an die goldenen Ära des Survival-Horror-Genres an, das Mitte der 90er Jahre die damaligen Konsolen erreichte. So erwartet euch in „You Will Die Here Tonight“ eine Mischung aus vorgerenderten Charakteren und Umgebungen sowie Kämpfe aus der Ego-Perspektive.

In der Top-Down-Perspektive erkunden sechs Mitglieder der sogenannten „Aries“-Division ein Herrenhaus, um einen gefährlichen Mörder aufzuspühren. Jedoch erwartet dem Team im Anwesen von Breckenridge eine weitaus größere Gefahr. Wie die Entwickler mitteilten, lassen sich alle sechs Teammitglieder spielen und in das Verderben schicken. Denn mit jedem Tod werden die Handlungen und Entscheidungen, die man in dem Spiel trifft, weitergeführt.

„You Will Die Here Tonight“ soll noch im diesem Jahr für den PC erscheinen. Die Veröffentlichung erfolgt über Valves Distributionsplattform Steam.

Quelle: Pressemitteilung