Way of the Hunter – Gameplay-Trailer

„Way of the Hunter“ ist eine Jagdsimulation, die im August 2022 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen wird. Mit dem folgenden Gameplay-Trailer zeigen THQ Nordic und Entwickler Nine Rocks Games mehr von den Inhalten, die euch als digitale Jäger erwarten werden.

Der Gameplay-Trailer zeigt unter anderem verschiedene Arten von Wildtieren in den Open-World-Landschaften, die Jagdprofis und Gelegenheitsbeobachter erkunden können, während sie ihre Beute verfolgen, sich anpirschen und schließlich die Beute stellen.

„Way of the Hunter“ erscheint am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Digitale Vorbestellungen für „Way of the Hunter“ sind ab sofort möglich und bieten die Wahl zwischen zwei Versionen. Die Standard Edition wird für eine UVP von 39,99 Euro auf PC und Konsolen angeboten und die Elite Edition (beinhaltet den Season Pass) wird für eine UVP von 54,99 Euro angeboten.

Ein paar weitere Informationen über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung