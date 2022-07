South of the Circle – Release-Termin für PC und Konsolen

11 bit studios und State of Play haben jetzt den Release-Termin von „South of Circle“ bekannt gegeben. Es handelt sich um ein narratives Adventure, das derzeit für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Die Veröffentlichung soll am 3. August 2022 für die genannten Plattformen erfolgen.

Das Spiel ist in einer vom Kalten Krieg bestimmten Welt angesiedelt und dreht sich um Peter, der in die eisigen, entlegenen Winkel der Antarktis geschickt wird. Dort draußen, am Scheideweg, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, muss er nicht nur um sein Überleben kämpfen, sondern auch über sein gesamtes Leben. Er findet sich mit Entscheidungen konfrontiert, die sein Leben verändern, ist hin- und hergerissen zwischen seiner Karriere und seiner wahren Liebe und wird in den verborgenen Konflikt zwischen einander bekriegenden Militärmächten hineingezogen.

Die Webseite des Adventures gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „South of the Circle“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung