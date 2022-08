AEW: Fight Forever – THQ Nordic kündigt Wrestling-Simulation an

THQ Nordic GmbH und All Elite Wrestling, LLC (AEW) kündigten heute eine neue Wrestling-Simulation an, die den Namen „AEW: Fight Forever“ trägt. Entwickelt wird das Spiel vom japanischen Entwickler Yuke’s, die unter anderem an der Entwicklung der Wrestling-Spiele „WWE“ beteiligt waren.

„AEW: Fight Forever“ befindet sich derzeit für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in der Entwicklung. Das Spiel bietet laut THQ Nordic einen umfangreichen Karrieremodus, in dem ihr euren eigenen Wrestler kreiren könnt, die Arenen aus der amerikanischen All Elite Wrestling-Liga, verschiedene Match-Typen und natürlich einen kooperativen Online-Modus samt Tag-Team Matches.

„Eines der ersten Dinge, die ich tat, nachdem ich bei AEW unterschrieben hatte, war, Tony Khan zu bitten, mich dabei helfen zu lassen, das beste Gaming-Team der Welt zusammenzustellen, um das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten zu entwickeln“, sagte Kenny Omega, EVP von AEW und ehemaliger AEW World Champion und AEW World Tag Team Champion. „Nun, wir haben gerade den perfekten Abschluss gefunden, indem wir uns für AEW: Fight Forever mit dem weltweit führenden Verlags- und Vertriebsunternehmen THQ Nordic zusammengetan haben. Die Marke THQ ist seit langem ein Synonym für Wrestling-Spiele – es gibt einfach keinen qualifizierteren Partner, um AEW: Fight Forever zu den Millionen von Wrestling-Fans auf der ganzen Welt zu bringen.“

YUKE’S Präsident und CEO Yukinori Taniguchi sagte: „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mit AEW – die der Pro-Wrestling-Industrie neues Leben einhauchen – und der Marke THQ Nordic zusammenzuarbeiten, mit der wir eine ganze Ära von Pro-Wrestling-Spielen geschaffen haben. Mit dem Fachwissen, das wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben, nehmen wir dieses Projekt mit den besten Mitarbeitern des YUKE’S-Entwicklungsteams in Angriff, um die Anziehungskraft von AEW in einem Videospiel in höchstem Maße wiederherzustellen. Wir hoffen, dass die Fans Spaß daran haben werden, die modernste Technologie und die nächste Evolution im Bereich der Pro-Wrestling-Spiele zu erleben.“

„Kennys unglaubliche Vision für AEW: Fight Forever ist geprägt von seiner Wrestling-Vergangenheit sowohl im Ring als auch am Controller“, so Executive Producer Reinhard Pollice, THQ Nordic. „Kombiniert man diese Vision mit YUKE’S beispielloser Entwicklungsgeschichte von Wrestling-Spielen, entsteht ein AEW-Erlebnis, das sich stark auf das Arcade-Gefühl stützt, das vor mehr als zwei Jahrzehnten die Herzen der Wrestling-Spieler eroberte.“

Wann „AWE: Fight Forever“ erscheinen wird, das ist noch nicht bekannt. Am 12. August 2022 sollen weitere Informationen zum kommenden Spiel bekannt gegeben werden.

Quelle: Pressemitteilung