Company of Heroes 3 – Console Edition – Gameplay-Trailer

In knapp einem Monat werden SEGA und Relic Entertainment das Strategiespiel „Company of Heroes 3“ für Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Der Trailer gibt einen Überblick über die wichtigsten Features der Konsolen-Fassung, wie z. B. die volle taktische Pause, die für Konsolenspieler ein besonders effektives Werkzeug ist. Die volle taktische Pause ermöglicht es ihnen, die Aktion zu unterbrechen, die Situation zu lesen, ihre Befehle in die Warteschlange zu stellen und verheerende Präzisionsspielzüge zu entfesseln.

Die Story des Spiels bringt die Spieler auf den Kriegsschauplatz im Mittelmeer, wo sie zwei verschiedene Kampagnen erleben, neue Taktiken, vier verschiedene Fraktionen und unerzählte Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg freischalten können. „CoH 3“ auf Konsolen bietet den Spielern eine angepasste Benutzeroberfläche, volle Gamepad-Unterstützung und spezielle Funktionen, die es ihnen ermöglichen, in ihrem eigenen Tempo zu spielen. Die Benutzeroberfläche wurde für Gamepads angepasst, um ein unterhaltsames und fesselndes Erlebnis für alle zu gewährleisten.

Spieler, die ein physisches oder digitales Exemplar der Console Edition vorbestellen, erhalten bei der Markteinführung einige Bonusgegenstände. Die digitale Premium-Edition enthält das „Devil’s Brigade“-DLC-Pack mit kosmetischen Elementen, die auf den ersten Elite-Kommandoeinheiten des Zweiten Weltkriegs basieren, sowie die Erweiterung 1, die 2024 für die Konsolen-Edition erscheinen soll. Die physische Launch-Edition enthält das „Devil’s Brigade“-DLC Pack und einen gestickten Aufnäher, ein Metal Case, ein Collector’s Book und eine doppelseitige Karte.

„Company of Heroes 3 – Console Edition“ erscheint am 20. Mai 2023. Die Homepage der Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung