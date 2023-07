Assassin’s Creed Mirage – Story-Trailer und Gameplay-Video

Hiermit reichen wir neues Bildmaterial von „Assassin’s Creed Mirage“ nach, das Ubisoft in Rahmen des Ubisoft Forward Live Showcase gezeigt wurde. Das Spiel lädt dazu ein, in das prachtvolle Bagdad des neunten Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters und bietet ein konzentriertes, narrativ getriebenes Action-Adventure-Erlebnis mit einer modernen Interpretation der Parkour-, Stealth- und Attentats-Gameplay-Elemente.

„Assassin’s Creed Mirage“ wird von Ubisoft Bordeaux entwickelt und erscheint am 12. Oktober 2023 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Amazon Luna und PC (Ubisoft Store und EGS). Spieler können auch Ubisoft+ auf Xbox, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect abonnieren, um am Erscheinungstag Zugriff auf das Spiel zu erhalten.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über das Spiel, wie zum Beispiel die Collector’s Edition, gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung