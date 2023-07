F1 23 – Launch-Trailer zum Rennstart

Electronic Arts und Entwickler Codemasters veröffentlichen heute „EA Sports F1 23“ weltweit für PC (EA App, Steam und EGS), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Der neuste Teil der Videospielreihe zur FIA Formula One World Championship soll mit Verbesserungen des Fahrverhaltens, Feedback von echten F1-Teams und Precision Drive-Technologie für das Gamepad den Spieler ein authentisches Erlebnis bieten.

„F1 23 bietet alles, was Spieler:innen am Kampf um die Weltmeisterschaft lieben und lässt sie noch tiefer in die Welt der Formel 1 eintauchen. Wir verbinden in dieser Saison mehr Fans durch F1 World, liefern frische, zeitgemäße Herausforderungen während der Saison 2023 und ein neues Sicherheitsbewertungssystem, das einen gesunden, respektvollen Multiplayer-Wettbewerb fördern soll“, sagt Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters. „Ob mit Lenkrad oder Steuerkreuz, Spielende werden sich dank des implementierten Feedbacks von echten F1-Fahrern sofort unter Kontrolle fühlen. Die Precision Drive Controller-Technologie wird das Pad-Spiel revolutionieren und ein besseres Gefühl dafür geben, wie es ist, einige der schnellsten Fahrzeuge im Motorsport zu steuern.“

F1 World ist ein zentraler Bestandteil des Einzel- und Mehrspieler-Erlebnisses von „F1 23“ und bietet Fahrern durch tägliche, wöchentliche und saisonale Inhalte, die an den realen Kalender gebunden sind, mehr Möglichkeiten, sich mit dem Sport zu beschäftigen. Der neu gestaltete Hub hilft Neulingen, sich in der Welt der Formel 1 zurechtzufinden und Herausforderungen zu schaffen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, bevor sie um Podiumsplätze kämpfen.

F1 World beherbergt Modi wie Grand Prix und Zeitfahren und bietet ein neues Fortschrittssystem, mit dem Auto-Upgrades, Lackierungen, Rennanzüge und Helme freigeschaltet werden. Das neue Sicherheitsbewertungssystem verbessert auch die sozialen Beziehungen und fördert ein Umfeld fairer, wettbewerbsorientierter Rennen, indem es Gleichgesinnte zusammenbringt. Der überarbeitete Ranglisten-Modus setzt auf gleichstarke Autos, so dass Fähigkeiten durch ein divisionsbasiertes System mit Auf- und Abstieg in den Vordergrund rücken.

Quelle: Pressemitteilung