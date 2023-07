Destroy All Humans! 2 – Reprobed – Singleplayer – Launch-Trailer

THQ Nordic und Entwicklerstudio Black Forest Games veröffentlichten jetzt „Destroy All Humans! 2 – Reprobed Single Player Edition“ für Xbox One und PlayStation 4. Gegenüber der Vollständigen Version für PC, Xbox Series X/S und PS5, bietet die „Single Player Edition“ keinen Koop-Modus. Die Einzelspieler-Version für Xbox One und PS4 ist für 29,99 Euro (UVP) zu haben.

In „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ befindet ihr euch in den 1960er Jahren und besucht in der Rolle eines Aliens Orte wie Bay City, Albion, Tunguska, Takoshima und Solaris, um euch zu rächen und den lästigen Menschen eine gute Demonstration eures umfangreichen Waffenarsenals zu bieten. Der überarbeitete Klassiker bietet ein erweitertes Arsenal, verbesserte Untertassen und eine größere Welt.

Quelle: Pressemitteilung