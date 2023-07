Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im Juli 2023

Kommenden Monat liefert „Games with Gold“ wieder Spiele für Abonnenten von Xbox Live Gold. Wie auch in den letzten Monaten gibt es zwei Spiele für eure Xbox-Konsolen. Diesmal gibt es das Survival-Horror-Spiel „Darkwood“ und das Point-and-Click-Abenteuer „When the Past was Around“.

Games with Gold im Juli 2023

Darkwood – Verfügbar vom 1. bis zum 31. Juli

When the Past was Around – Verfügbar vom 16. Juli bis zum 15. August

Hier könnt ihr sehen, was „GwG“ die letzten Monate / Jahre so brachte: KLICK! Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bekommt man ebenfalls die Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen „Games with Gold“.

Quelle: Pressemitteilung