SYNCED – Vorregistrierung möglich

„SYNCED“ ist ein kostenloser Koop-Shooter, der noch diesen Sommer auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 spielbar werden soll. Interessierte Spieler können sich ab sofort für das Spiel registrieren. Das Vorab-Anmeldungsprogramm belohnt die Teilnahme von Spielern, sobald diese bestimmte Meilensteine erreicht haben.

„SYNCED“ spielt in der nahen Zukunft unserer Welt, in der die Nanotechnologie das Rückgrat der Zivilisation geworden ist. Nach einer Katastrophe, die als Zusammenbruch bekannt ist, haben sich die Nanomaschinen gegen ihre Schöpfer gewendet. Sie verzehren Menschen, um sich zu vermehren und verwandeln sich in die tödlichen Nanos. In dieser Apokalypse schlüpfen Spieler in die Rolle eines Runner, eines mutigen Glücksritters, der den Meridian nach der wertvollen Nano-Energie-Substanz Nerva durchforstet.

Die Webseite von „SYNCED“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung