Pioneers of Pagonia – Termin für die Early Access-Phase

Im Februar 2023 kündigte Envision Entertainment die Aufbausimulation „Pioneers of Pagonia“ an (siehe hier). Jetzt folgte die Bekanntgabe des Starttermins für die Early Access-Phase. Diese findet auf PC (Steam) statt und startet am 13. Dezember 2023.

Spieler der Early Access Version können die Inselwelt von Pagonia entdecken und sich dem Aufbau ihrer Siedlungen mit mehr als 40 verschiedenen Gebäudetypen und über 70 unterschiedlichen Waren auf prozedural erstellten Karten widmen. Alle Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungen der Bevölkerung werden durch liebevolle Animationen präsentiert und können von Anfang bis Ende verfolgt werden. Dank der prozedural generierten Maps entstehen unzählige Variationen für abwechslungsreiche Spielerlebnisse.

Wer vorab an einem offiziellen Playtest teilnehmen möchte, der noch vor der öffentlichen Demo stattfindet, kann sich auf der Webseite des Spiels für den Newsletter registrieren. Alle Newsletter-Abonnent:innen haben automatisch die Chance auf die Teilnahme. Die Demo wird Anfang Oktober, kurz vor Start des Steam Next Fest, verfügbar sein. Des Weiteren ist auf der gamescom erstmals eine spielbare Version des neuen Aufbaustrategiespiels in der Indie Arena Booth (IAB) in Halle 10.

Hier findet ihr die Homepage von „Pioneers of Pagonia“: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung