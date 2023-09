Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – Opening Cinematic

SEGA und Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio hat jetzt den Opening Cinematic von „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ veröffentlicht. Den Titelsong „Katatoki“ steuerten Hip-Hop-Künstler J.I.D und der japanische Musiker Yojiro Noda bei.

Der Action-Adventure-Brawler „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ erscheint am 09. November 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Vorbesteller erhalten als Bonus das „Legendärer-Kämpfer-Pack“ mit den „Like A Dragon“-Legenden Goro Majima, Taiga Saejima und Daigo Dojima als spielbare Charaktere im Kampfarena-Modus des Kolosseums.

Zusätzlich erwartet jeden Käufer des Spiels eine spezielle Demoversion des achten Teils der Hauptreihe von RGG, der im Januar 2024 erscheint: „Like a Dragon: Infinite Wealth“.

Quelle: Pressemitteilung