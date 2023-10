Total War: Pharaoh – Launch-Trailer

Mit „Total War: Pharaoh“ veröffentlichen SEGA Europe und Entwicklerstudio The Creative Assembly heute den neusten Teil der bekannten Strategiespielreihe. Diesmal geht es in die turbulenten Ereignisse des ägyptischen Neuen Reiches, wo ihr das Schicksal dreier großer Kulturen bestimmt, die inmitten des katastrophalen Zusammenbruchs der Bronzezeit ums Überleben kämpfen.

Auch im neuen Teil bleibt das Entwicklerteam der „Total War“-Formel treu und bietet eine Mischung aus rundenbasiertes Zivilisationsmanagement und Echtzeitstrategieschlachten. Damit gilt es das eigene Imperium in den Bereichen Diplomatie, Wirtschaft und militärische Stärke zu verwalten, bevor es mit Tausenden von Soldaten und Kriegsmaschinen in taktischen Eroberungen in einer Nachbildung dieses Zeitalters geht.

Total War: Pharaoh – Features (Herstellerangaben):

Von der Geschichte inspirierte Ereignisse Erleben Sie eine authentische Nachbildung des Alten Ägyptens und werden Sie Zeuge des Todes von Pharao Merneptah, während Sie Ihr Volk darauf vorbereiten, sich gegen die zivilisationsprägenden Ereignisse des Zusammenbruchs der Bronzezeit zu stellen.

Das alte Ägypten ausgraben Entdecken Sie eine wunderschöne und lebendige Nachbildung des alten Ägyptens auf dem Höhepunkt seiner Macht. Von den fruchtbaren Ufern des Nils bis hin zu den windgepeitschten, trockenen Wüsten der Sinai-Halbinsel und den bergigen Klippen des alten Anatoliens erweckt diese großartige visuelle Neuinterpretation die Schönheit und Brutalität von Ägyptens turbulentester Ära zum Leben.

Vielfältige Spielstile Führen Sie Krieg mit drei einzigartigen bronzezeitlichen Kulturen: den Ägyptern, Hethitern und Kanaanitern, und wählen Sie einen ihrer historischen Anführer, um Ihre Armeen zu führen. Bezaubern Sie die Höfe als unvergleichliche Diplomaten, stürmen Sie in die Schlacht als unerschütterliche Befehlshaber oder verursachen Sie Chaos als furchtlose Kriegsherren.

Erobern Sie das Bronzezeitalter Beweisen Sie Ihre Legitimität, um Pharao oder Großkönig zu werden, und erweitern Sie Ihr wachsendes Reich auf einer Kampagnenkarte, die sich über die reichen kulturellen Zentren Ägyptens, Kanaans und Anatoliens erstreckt.

Nahezu unendliche Möglichkeiten Mit der brandneuen Funktion zur Kampagnenanpassung wird sich keine Kampagne wie die andere anfühlen. Bestimmen Sie selbst, wie Sie spielen, mit einer Vielzahl von Optionen, wie z. B. zufällige Startpositionen für alle Fraktionen, detaillierte Ressourceneinstellungen, die Möglichkeit, mit Naturkatastrophen zu spielen und vieles mehr.

Dynamisches Wetter Feindliche Armeen sind nicht die einzigen Herausforderungen, die es auf dem Schlachtfeld zu meistern gilt. Führen Sie Ihre Soldaten durch plötzliche und dramatische Wetterumschwünge wie Gewitter und Sandstürme, und werden Sie Zeuge, wie sich die Gezeiten der Schlacht direkt auf das umliegende Terrain auswirken.

Verehren Sie die Götter Schwören Sie den Göttern dieser antiken Welt Ihre Treue, wobei Ihnen neunzehn Gottheiten zur Auswahl stehen, die sich auf alle kulturellen Pantheons verteilen. Zeigen Sie genug Ehrfurcht, um Spielboni zu erhalten.

Einsteigerfreundlich Das neue Tutorial-System ist perfekt für brandneue Spieler und solche, die einen Auffrischungskurs in der Spielmechanik benötigen. Hier erlernen die Spieler grundlegende und fortgeschrittene Techniken der Feldherrschaft und nehmen an einer erzählerischen Erfahrung teil, die in die Hauptkampagne einführt.

Und vieles mehr Ahmen Sie die Taten vergangener Pharaonen nach, passen Sie Ihre Leibwache an, nehmen Sie an großen Belagerungen teil, manipulieren Sie die Geschehnisse an den Höfen, kämpfen Sie gegen die mysteriösen Eindringlinge der Seevölker und vieles mehr.



Hier findet ihr die Homepage von „Total War: Pharaoh": KLICK! Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK!

