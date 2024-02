Banishers: Ghosts of New Eden – Gameplay Breakdown-Trailer

In weniger als zwei Wochen wird das Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“ für PC und Konsolen erscheinen. Mit dem aktuellen Trailer stellen Focus Entertainment und Entwicklerstudio DON’T NOD die Kern-Features des Story-getriebenen Spiels vor.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rollen von zwei erfahrenen Geisterjägern und Partnern, die vor herausfordernden Entscheidungen mit tiefgreifenden Konsequenzen für die Lebenden und die Toten stehen. Es soll euch eine fesselnde und persönliche Story mit einem dynamischen Kampfsystem verbindet erwarten.

In folgenden Trailer sind die Ländereien von New Eden zu sehen und es gibt mehr Details über die Aufgabe der Verbannenden. Spieler erfahren, wie sie dabei helfen können, den auf den Menschen lastenden Fluch aufzuheben – während sie sich mit der Tragödie der beiden Liebenden auseinandersetzen: einer lebt, eine ist tot. Sie entdecken eine Mischung aus Kampfstilen mit Reds Gewehr, Schwert und Feuerfluch neben Anteas geisterhaften Angriffen:

Mit ihren übernatürlichen Fähigkeiten enthüllt sie das Unsichtbare und entfesselt verheerende spirituelle Angriffe, von Teleportation bis zu spektralen Schadenszonen. Spielende können mühelos zwischen den Charakteren wechseln, um Kombos und mächtige Synergien zu schaffen, während sie sich immer bösartigeren Gegnern stellen.

„Banishers: Ghosts of New Eden“ erscheint am 13. Februar 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Homepage des Action-RPGs gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr das Spiel auf Steam finden: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel, inklusive der Collector’s Edition und weiteres Gameplay-Material, gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung