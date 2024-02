Kingmakers – Mit einem Sturmgewehr geht es ins Mittelalter

Mit „Kingmakers“ kündigten Publisher tinyBuild und Entwickler Redemption Road Games eine Mittelalter-Sandbox an, die Action- und Strategie-Elemente miteinander kombiniert. Einen Trailer findet ihr unter diesen Zeilen.

In „Kingmakers“ werdet ihr Teil einer Elite-Einsatztruppe, die durch die Zeit reist, um das mittelalterliche England vor dem drohenden Untergang zu retten. Ausgestattet mit einem Arsenal an modernsten Waffen müsst ihr euch in riesigen Schlachten beweisen, bei denen tausende Einheiten in Echtzeit animiert werden. Dies soll dank einer „Next-Gen Multi-Threaded-KI“ und prozeduralen Animationen realisiert werden.

Ihr könnt nahtlos zwischen direktem Kampf und strategischer Planung wechseln, wie die Unternehmen weiter mitteilten. In „Kingmakers“ könnt ihr alleine oder mit bis zu drei Mitspielern in die Schlacht ziehen, um mit Sturmgewehren, Schrotflinten, Granatwerfern, gepanzerte Fahrzeugen und sogar Luftangriffen das Mittelalter umzukrempeln.

„Kingmakers“ wird voraussichtlich 2024 im Steam Early-Access erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung