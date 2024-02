Gundam Breaker 4 – Trailer zur Ankündigung

Mit „Gundam Breaker 4“ kündigte Bandai Namco S.A.S. jetzt einen neuen Teil des Hack-and-Slash-Looter-Franchises an. Der Titel entsteht derzeit bei dem Entwicklerstudio Crafts & Meister Co. Ltd. und soll noch dieses Jahr für PC (Steam), Nintendo Switch sowie PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht.

In „Gundam Breaker 4“ können Spieler ihre Gegner allein oder im Koop-Mehrspieler-Modus mit bis zu drei Mitspielern bezwingen. Der neue Teil der Serie soll zu den Wurzeln des Franchise zurückkehren und Spielern die Möglichkeit geben, den Gunpla ihrer Träume zu kreieren. Dafür steht eine umfangreiche Sammlung an Mobile Suits, Ausrüstungsteilen und der neue Diorama-Modus zur Verfügung.

Das Franchise um „MOBILE SUIT GUNDAM“, kreiert von Sunrise Inc., feiert dieses Jahr sein 45-jähriges Jubiläum. Die erste Animationsserie „MOBILE SUIT GUNDAM“ wurde erstmals 1979 in Japan ausgestrahlt. Das Franchise zeichnet sich durch seine riesigen Mechas, die „Mobile Suit“ genannt werden, sowie durch seine SciFi-Militär-Geschichten aus. Über die Jahre erlang „MOBILE SUIT GUNDAM“ eine immer größere Popularität und umfasst bis heute mehr als 50 TV-Serien, Filme, Anime-Serien und eine große Auswahl an Merchandise, insbesondere Gunpla, die Plastik-Modell-Kits.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung