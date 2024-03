Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Capcom präsentiert einen Gameplay-Trailer

Im Zuge des Xbox Partner Previews zeigte Capcom einen neuen Trailer mit Gameplay-Szenen aus „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Das Einzelspieler-Action-Game soll dieses Jahr für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Hinzu wird es auch via Xbox Game Pass (PC, Konsole und Cloud) verfügbar sein.

In dem Spiel hat Protagonist Soh die Aufgabe, die Dorfbewohner zu retten und zusammen mit der Bergmaid Yoshiro den Frieden wiederherzustellen, indem sie ihr Land auf Mount Kafuku von der Bedrohung durch die Seethe zu reinigen.

In der Welt des Spiels erwartet die Spieler ein Echtzeit-Tag-Nacht-Zyklen-System: Tagsüber bereiten Spieler die Dörfler auf bevorstehende Kämpfe vor, weisen ihnen Rollen zu und bringen verteidigende Fallen in Stellung. Sobald die Sonne untergeht, stellen sie sich den grauenvollen Seethe entgegen, die aus den Torii-Toren erscheinen, und die darauf abzielen, Yoshiro anzugreifen.

Spieler müssen sich immer wechselnden Kampf-Konditionen anpassen, an der Seite des Dorfes kämpfen und die Kraft von Sohs tänzerisch anmutenden Schwert-Schwüngen nutzen. Das Spiel bietet eine Mischung aus Echtzeitstrategie und fordernder Action in diesem sich wiederholenden Tag-Nacht-Zyklus, um den Frieden des Landes, von Soh und Yoshiro wieder herzustellen.

Die Webseite von „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung