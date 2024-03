First Dwarf – Rund 15 Minuten Gameplay veröffentlicht

Die Entwickler von Star Drifters arbeiten derzeit an ihrem neuesten Werk, das den Namen „The First Dwarf“ trägt. Mit einem neuen Video präsentieren die Entwickler allerhand neues Gameplay und zeigen die wichtigsten Features des kommenden Spiels.

Die Geschichte von „First Dwarf“ spielt auf dem Planeten Driftland, der durch den Krieg zwischen Magiern vier verschiedener Rassen in treibende Inseln zerschmettert wurde. Inmitten dieser Verwüstung haben die Zwerge die Oberhand, doch die Ressourcen neigen sich dem Ende zu. So schicken sie den Protagonisten Tru auf die Reise, um neue Gebiete zu erkunden.

In „First Dwarf“ liegt es in eurer Aufgabe, Ressourcen zu sammeln, Basen zu bauen und Mana zu sammeln, um den Mech anzutreiben, den Tru als Hilfe besitzt, um gegen die Bedrohungen zu kämpfen, die auf den Inseln auf ihn warten. Das Spiel befindet sich in Entwicklung für PC, Nintendo Switch, Playstation 5 und Xbox Series X. Die Veröffentlichung ist für später im Jahr geplant, wie von Star Drifters angekündigt.

Interessierte Spieler können sich für einen bevorstehenden Playtest anmelden, der über Valves Distributionsplattform Steam abgehalten wird. Die Anmeldungen werden direkt über den Produkteintrag entgegengenommen.

Quelle: Pressemitteilung