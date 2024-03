No Rest for the Wicked – Gameplay-Video und weitere Informationen

„No Rest for the Wicked“ ist ein Präzisions-Action-Rollenspiel von Private Division und Entwickler Moon Studios. Die Verantwortlichen hatten Anfang März 2024 bekannt gegeben, dass das Spiel am 18. April 2024 um 18 Uhr in die Early Access-Phase auf Steam (PC) gehen wird. In den ersten zwei Wochen nach der Early-Access-Veröffentlichung des Spiels wird der Titel zu einem speziellen Einführungspreis von 35,99 Euro auf Steam erhältlich sein. Nach den ersten zwei Wochen wird es zu einem regulären Preis von 39,99 Euro (UVP) angeboten.

Vor kurzem verkündeten Moon Studios-Mitbegründer Thomas Mahler und Gennadiy Korol, dass „No Rest for the Wicked“ keine Mikrotransaktionen enthalten wird. Darüber hinaus bestätigten sie, dass „Wicked“ den Vorlieben der Spieler entgegenkommt, indem es ein nahtloses Einzelspiel-Erlebnis ohne die Notwendigkeit einer Online-Verbindung und ohne Anti-Cheat-Software bietet. Das Spiel soll einen umfangreichen Offline-Modus bieten, der den Spielern ein ununterbrochenes Spielvergnügen in verschiedenen Spielumgebungen garantiert.

Die Vollversion des Titels soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen zum Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung