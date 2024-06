Path of Exile 2 – Konsolen-Pläne, Couch Coop, Trailer und mehr

Das Team von Grinding Gear Games arbeitet weiterhin fleißig an „Path of Exile 2“. Während des „State of Play“-Events von Sony, gab das Entwicklerstudio bekannt, dass das Free-to-Play-Action-RPG im Laufe des Jahres nicht nur auf PC, sondern gleichzeitig auch auf Konsolen im Early Access verfügbar sein wird. Passend wurde das neue „Couch Coop“-Feature angekündigt. Zudem wird es auch Cross-Play und -Progression geben.

„Couch-Koop ist etwas, das wir schon seit langem machen wollten. Action-Rollenspiele sind ein Genre, das mit Freunden viel mehr Spaß macht, und es ist sogar noch besser, wenn man zusammen in einem Raum spielen kann“, sagt Jonathan Rogers, der Game Director des Projekts.

Path of Exile 2 – Couch-Koop-Modus

Spieler benötigen nicht länger mehrere Geräte, um das Spiel mit ihren Freunden zu spielen. Eine neue Funktion, Couch Coop, ist auf allen unterstützten Plattformen verfügbar und erfordert zwei Controller zum Spielen. Die Spieler können gemeinsam mit einem einzigen Account spielen oder sich mit zwei separaten „Path of Exile“-Accounts auf demselben PC oder derselben Konsole anmelden.

Controller-Steuerung

Die Benutzerfreundlichkeit für das Spielen mit dem Controller wurde in „PoE2“ von Grund auf neugestaltet. Die Dual-Stick-Steuerung und ein neues Bindungssystem, mit dem Spieler das Kontrollschema mit 24 Bindungsslots vollständig anpassen können, sowie eine neu gestaltete Inventarverwaltung sollen dafür sorgen, dass das Spiel einfacher zu erlernen und zu spielen ist. Darüber hinaus hat jede Fertigkeit besondere Aufmerksamkeit vom neuen, auf Konsolengameplay spezialisierten Team bekommen, um sicherzustellen, dass sie sich auf einem Controller gut spielen lässt.

„Path of Exile 2“ soll Ende 2024 in die Early Access-Phase auf PC, macOS, Xbox Series X/S und PlayStation 5 gehen. Die offizielle Webseite zum Free-2-Play-Action-RPG gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung