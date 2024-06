Shin Megami Tensei V: Vengeance – Launch-Trailer

In 10 Tagen erscheint das postapokalyptische RPG „Shin Megami Tensei V: Vengeance“ für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Bereits heute präsentierte das Team von Atlus den Launch-Trailer, der die Spieler auf einen Kampf in einem zerstörten Tokio einstimmt, in dem sie sich für eine Seite in einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen entscheiden können.

Das Spiel ist eine Neuauflage des Rollenspiels aus dem Jahr 2021 und bietet neue Features sowie die neuen Handlungstrang „Buch der Vergeltung“. Hinzu kommen neue Gebiete, Dämonen und Musik, die ein verbessertes Kampfsystem unterstützen, um eine vollere Gameplay-Erfahrung zu liefern.

Die offizielle Webseite von „Shin Megami Tensei V: Vengeance"

Quelle: Pressemitteilung