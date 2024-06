LEGO: Horizon Adventures – Trailer und Ankündigung

Aloy, die Heldin aus der „Horizon“-Serie, kehrt mit einem neuen Abenteuer zurück. Wie Guerrilla Games und Sony bekannt gaben, befindet sich derzeit „LEGO: Horizon Adventures“ in der Entwicklung. Das Spiel vereint die bekannten Bausteine des dänischen Spielwarenherstellers mit der „Horizon“-Serie. „LEGO: Horizon Adventures“ wird von Guerrilla Games und Studio Gobo entwickelt.

Das Spiel versetzt euch in eine ferne Zukunft, in der das Land nicht nur aus „LEGO“-Steinen besteht, sondern auch von Maschinen bevölkert wird, die den Dinosauriern ähneln. Aloy, die Hauptfigur des Spiels, wird als Säugling in einer Höhle entdeckt und von Rost, einem grauhaarigen Jäger, aufgezogen. Er lehrt sie die Geheimnisse der Wildnis. Eines Tages begibt sich Aloy auf eine Reise, um gegen Helis anzutreten, den Anführer einer Gruppe von Sonnenanbetern, die einem mysteriösen alten Bösen dienen.

Wie die Entwickler weiter bekannt gaben, kann „LEGO: Horizon Adventures“ alleine oder im kooperativen Modus gespielt werden. Das Spiel erscheint für PlayStation 5, PC und Nintendo Switch. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich gegen Ende des Jahres.

Quelle: PlayStation Blog / Summer Game Fest