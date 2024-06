Monster Hunter Wilds – Der zweite Gameplay-Trailer wurde veröffentlicht

Ende Mai veröffentlichte Capcom den ersten Trailer zum kommenden „Monster Hunter Wilds“, den neusten Ableger der bekannten „Monster Hunter“-Reihe. Im Rahmen des „Summer Game Fest“ präsentierte das Unternehmen nun einen zweiten Trailer, der neue Einblicke in das Spiel gewährt.

Der Trailer, der den Namen „Die Reise der Jägerin“ trägt, lässt euch tiefer in das Verbotene Land eintauchen. Genauer gesagt, geht es in die sandigen Dünen der Windebenen. Ihr könnt zudem die Charaktere und die mysteriösen, sichelförmigen Felsformationen sehen, denen ihr während eurer Reise begegnet. Des Weiteren zeigt sich das Leviathan-Monster „Balahara“, das sich unterhalb der Wüste versteckt und die Helden des Spiels in einen Hinterhalt lockt.

Capcom und „Monster Hunter“ auf der Gamescom 2024

Des Weiteren gab Capcom bekannt, dass sie als Aussteller an der Gamescom 2024 teilnehmen werden und „Monster Hunter Wilds“ auf der kommenden Messe spielbar ist. Am Capcom-Stand, der über mehr als 900 Quadratmeter Fläche verfügt, wird es über 60 Anspielstationen für „Monster Hunter Wilds“ geben. Außerdem werden Ryozo Tsujimoto, Producer der „Monster Hunter“-Serie, Executive Director und Art Director Kaname Fujioka sowie Director Yuya Tokuda auf der eigenen Gamescom-Bühne von Capcom weitere neue Einblicke ins Spiel präsentieren.

„Monster Hunter Wilds“ erscheint für für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Der Release erfolgt im Laufe des nächsten Jahres.