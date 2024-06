S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Gameplay-Trailer

Das Entwicklerstudio GSC Game World hat einen neuen Trailer von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ präsentiert. Der post-apokalyptische First-Person-Shooter ist der Nachfolger von „S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl“ aus dem Jahr 2007. Die Fortsetzung erscheint am 05. September 2024 für PC.

„S.T.A.L.K.E.R. 2“ wird in drei digitalen und vier physischen (Box) Editionen erscheinen. Die beste Übersicht über die Inhalte dieser Edition gibt es auf der Homepage des Spiels (siehe hier).

In der nicht linearen Story des Spiels schlüpft ihr in die Rolle eines einsamen Stalkers und erforscht die offene Welt der 64 km² großen radioaktiven Zone. Diese Zone hat sich nach der zweiten Explosion von 2006 drastisch verändert. Gewalttätige Mutanten, tödliche Anomalien und sich bekriegende Fraktionen machen die Zone zu einem Ort, an dem sich nur schwer überleben lässt.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Features

Einen einzigartigen Mix aus Ego-Shooter, Horror und immersiver Sim

Eine nicht lineare Story mit einer Vielzahl von Pfaden, die zu einem von mehreren möglichen Enden führt

Atemberaubende Grafik, die mit modernsten photogrammetrischen Verfahren und Scan-Technologien neue Maßstäbe setzt

Fortgeschrittene Systeme mit künstlicher Intelligenz, die selbst die hartgesottensten Spieler bei der Stange halten werden

Das Lebenssimulation-System „A-life 2.0“ gestaltet die Spielwelt so lebensnah, wie nie zuvor

Immersive Survival-Mechaniken für Hunger, Schlaf, blutende Verletzungen und die Auswirkungen von Strahlung bereichern die Spielerfahrung

Ein dynamischer Tag-und-Nacht-Zyklus und realistische Wettereffekte machen das Spiel zu einem lebensnahen Erlebnis

Dank Mod-Support erhalten kreative Spieler die Möglichkeit, das Spieluniversum zu erweitern und zu bereichern

Quelle: Pressemitteilung