Visions of Mana – Release, neuer Trailer und Collector’s Edition

Square Enix veröffentlichte zur Wochenmitte einen neuen Trailer zum kommenden Action-RPG „Visions of Mana“. Des Weiteren gab das Unternehmen bekannt, dass das Spiel Ende August erscheinen wird.

Neue Spielszenen und Charaktere

Der Trailer zeigt neben neuen Spielszenen neue Begleiter, aus denen ihr euer Dreierteam formen könnt. Zu den spielbaren Charakteren gehören Val, Carina, Morley, Palmina und Julei. Unterstützt werden sie dabei von Ramco, Ashe und Hina.

Des Weiteren geht der Trailer auf ein Gameplay-Feature ein. Hierbei handelt es sich um die Geisterreliquien. Das sind mystische Artefakte, die es den Charakteren ermöglichen, ihre Klasse zu wechseln und neue Fähigkeiten zu erlernen. Jede Geisterreliquie bietet für jeden Charakter eine eigene Klasse, was für flexible und dynamische Kämpfe sorgt.

Ein weiteres bekanntes Merkmal der Mana-Reihe, das Ringmenü, kehrt in „Visions of Mana“ zurück. Damit lassen sich die Kämpfe pausieren und die nächsten Aktionen planen. Neben dem Erkunden zu Fuß lassen sich mit den Gefährten Vuscav und Flämmchen das Meer und den Himmel bereisen.

Editionen und Vorbestellerboni

Zusätzlich zu den Details des Spiels hat Square Enix Informationen zu den digitalen Editionen von „Visions of Mana“ veröffentlicht. Die digitale Standard Edition und die Digital Deluxe Edition sind jetzt vorbestellbar. Vorbesteller erhalten den Spielgegenstand „Kühne Klinge“ für Val sowie, bei Erwerb vor dem 30. September 2024, zusätzliche Items wie „Khodas Kluft“ und das „Starterpaket“.

Die Einzelhandelsversion der Standard Edition und eine Collector’s Edition, die exklusiv im Square Enix Store erhältlich ist, können ebenfalls vorbestellt werden. Die Collector’s Edition enthält eine Plüschfigur von Ramco, ein Artbook und den Original-Soundtrack von „Visions of Mana“.

„Visions of Mana“ erscheint am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Microsoft Store und PC via Steam.

Quelle: Pressemitteilung