Fantasian erscheint für Konsolen und den PC

Mit „Fantasian“ veröffentlichte Square Enix im Jahre 2021 ein Rollenspiel, an dem Hironobu Sakaguchi, der Schöpfer der „Final Fantasy“-Reihe, und der berühmte Komponist Nobuo Uematsu der Entwicklung beiwohnten. Das Spiel ist bislang exklusiv via Apple Arcade erhältlich. Diese Umstand wird sich jedoch noch in diesem Jahr ändern.

Wie Square Enix mitteilte, wird „Fantasian“ in naher Zukunft für eine breitere Palette von Plattformen verfügbar sein, darunter Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Steam. Des Weiteren wird das Spiel, das unter den Namen „Fantasian: Neo Dimension“ erscheint, neue Features, eine englische und japanische Sprachausgabe sowie eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe bieten.

Im Mittelpunkt des Spiels steht die Reise des Protagonisten Leo, der versucht, seine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden und die Welt vor einer mysteriösen mechanischen Infektion zu retten. „Fantasian“ bietet eine moderne Interpretation des klassischen rundenbasierten Kampfsystems, das mit innovativen Mechaniken und strategischen Elementen aufwartet.

Einen konkreten Release-Termin nannte Square Enix noch nicht.

Quelle: Pressemitteilung