Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club für Nintendo Switch angekündigt

Nach rund 35 Jahren erscheint mit „Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club“ das erste neue Spiel in der „Famicom Detective Club“-Reihe. Bereits vor einigen Tagen veröffentlichte Nintendo einen ersten Teaser zum kommenden Spiel. Die Enthüllung des Titels erfolgt am heutigen Mittwoch.

Im Spiel untersucht ihr den mysteriösen Tod eines Schülers, dessen Kopf in eine Papiertüte gesteckt wurde, auf der ein unheimlich grinsendes Gesicht abgebildet ist. Dieses Detail weckt Erinnerungen an ungelöste Mordfälle aus vor 18 Jahren – und an Emio, den lächelnden Mann. Diese geheimnisvolle Gestalt aus einer urbanen Legende soll ihren Opfern angeblich „ein ewiges Lächeln“ hinterlassen.

In einem Video gewährt Yoshio Sakamoto, Produzent der Famicom Detective Club-Reihe, erste Einblicke in das kommende Spiel. Sakamoto hat das Projekt von der anfänglichen Idee bis hin zu den kleinsten Drehbuchdetails und Zwischensequenzen maßgeblich begleitet, wie Nintendo mitteilte. „Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club“ setzt die Geschichte der neu aufgelegten Titel „Famicom Detective Club: The Missing Heir“ und „Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind“ fort – beide Spiele veröffentlichte Nintendo im Jahre 2021 als Remake für die Nintendo Switch.

„Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club“ erscheint am 29. August 2024.

Quelle: Pressemitteilung / Nintendo