Chernobylite 2: Exclusion Zone – The Farm 51 kündigt Nachfolger an

„Chernobylite“, das Sci-Fi-Survival-Horror-RPG des Entwicklers The Farm 51, erhält einen Nachfolger. Das Spiel gehörte im Jahr 2019 zu den erfolgreichsten Early-Access-Kampagnen auf Steam, und die Vollversion startete im Jahr 2021 ebenfalls erfolgreich auf Valves Distributionsplattform. In den letzten fünf Jahren hat The Farm 51 kontinuierlich das „Chernobylite“-Universum mit zahlreichen kostenlosen Updates verbessert und erweitert. Das Spiel wurde auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht, darunter PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Aktuell arbeitet das Team daran, das Spiel auch auf die Nintendo Switch zu bringen.

Chernobylite 2: Exclusion Zone

„Chernobylite 2: Exclusion Zone“ wird euch tief in die gefährliche und mysteriöse Sperrzone von Tschernobyl entführen. In dieser Fortsetzung des Action-RPGs steht ihr vor einer völlig verwandelten Umgebung, die von dem seltenen und mächtigen Material Chernobylite dominiert wird. Diese Substanz hat nicht nur die Landschaft, sondern auch die Lebensweise der Menschen radikal verändert. Um in dieser feindlichen Welt zu überleben, müsst ihr auf experimentelle Technologien zurückgreifen und euch gegen die Bedrohung durch schreckliche Kreaturen behaupten.

In „Chernobylite 2: Exclusion Zone“ übernehmt ihr die Rolle eines sogenannten Planewalkers – eines Reisenden, der zwischen verschiedenen Welten wandert und auf der Suche nach Chernobylite ist. Euer Überleben hängt von eurer Fähigkeit ab, Ressourcen zu finden, gegen Albtraumwesen zu kämpfen und Allianzen mit den wenigen verbliebenen Überlebenden zu schmieden. Doch die Zone ist unberechenbar und verändert sich ständig, reagiert auf jede eurer Handlungen und stellt euch vor immer neue Herausforderungen.

Eine realistische und offene Spielwelt

Wie The Farm 51 in ihrer Ankündigung mitteilte, wird der Nachfolger eine offene und zugleich realistische Welt bieten. Das Team nutzt für die Entwicklung des Spiels die Unreal Engine 5 sowie fortschrittliche 3D-Scantechnologien. Diese Technologie, die bereits in mehreren Spielen zum Einsatz kam und laut The Farm 51 seit über einem Jahrzehnt entwickelt wird, ermöglicht es, die post-apokalyptische Umgebung von Tschernobyl so detailgetreu wie nur möglich darzustellen. Das Spiel wird zudem durch den Einsatz von Nanite weiter optimiert.

Neue und erweiterte Spielelemente

Im Vergleich zum Vorgänger erhält „Chernobylite 2“ zahlreiche Verbesserungen. Die Handlung soll noch immersiver sein und die Möglichkeit bieten, eure eigene Geschichte des Überlebens zu schreiben. Die Charakterentwicklung wird ebenfalls deutlich ausgebaut, sodass ihr euren Helden individuell anpassen könnt.

Auch die Vielfalt des Kampfsystems soll im Nachfolger überarbeitet werden. So habt ihr die Wahl zwischen Nahkampf, Fernkampf oder einem lautlosen Stealth-Build. Zudem könnt ihr eure Ausrüstung und Fähigkeiten flexibel anpassen, um euch in jeder Situation optimal zu verteidigen. Das sogenannte „Planewalking“ erlaubt es euch, zwischen verschiedenen Fähigkeiten-Sets hin und her zu wechseln.

Teamarbeit und Basismanagement

Ein zentrales Element des Spiels ist der Aufbau eures Teams. Jede eurer Gefährtinnen und Gefährten bringt einzigartige Fähigkeiten und Wissen mit, die ihr nutzen könnt, um eure Überlebenschancen zu erhöhen.

Auch die Entwicklung eurer Basis spielt eine entscheidende Rolle. Hier könnt ihr nicht nur wertvolle Gegenstände herstellen und eure Waffen aufrüsten, sondern auch euren Mitstreiterinnen und Mitstreitern Aufgaben zuteilen, damit sie sich um die Ausrüstung und Vorräte kümmern.

Fraktionen und kooperative Missionen

In der Zone wimmelt es von verschiedenen Fraktionen, die um die Vorherrschaft kämpfen. Eure Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Auseinandersetzungen, und es liegt an euch, Allianzen zu schmieden oder Konflikte anzuheizen. Neu ist auch der kooperative Modus, der es euch ermöglicht, zusammen mit anderen Spielern in die Zone von „Chernobylite 2“ einzutauchen und gemeinsam Missionen zu bewältigen, die in die Einzelspielerkampagne eingebettet sind.

„Chernobylite 2: Exclusion Zone“ befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird voraussichtlich 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Einen konkreten Release-Termin nannten die Entwickler noch nicht. Unklar ist auch, ob The Farm 51 das Spiel erneut durch eine Early-Access-Phase schicken wird.

Quelle: The Farm 51