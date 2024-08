Rue Valley – Narratives RPG angekündigt, ein erster Trailer

Der Publisher Owlcat Games und das Entwicklerstudio Emotion Spark Studio haben mit „Rue Valley“ ein neues isometrisches, erzählbasiertes Rollenspiel angekündigt, das sich für den PC in der Entwicklung befindet.

Eine mysteriöse Anomalie hat das Gebiet um das Rue Valley Motel in einer Zeitschleife gefangen. In dieser Schleife befindet sich der noch namenlose Hauptcharakter, der das Rätsel um die Ursache der Zeitschleife lösen muss.

In Rue Valley habt ihr die Möglichkeit, eure Persönlichkeit nach Belieben zu gestalten. In einer Zeitschleife könnt ihr zum Beispiel als kaltherziger Einzelgänger agieren und in der nächsten Runde als melodramatischer Draufgänger auftreten. Die Zeitschleife setzt alles zurück, wodurch ihr die Freiheit habt, mit verschiedenen Persönlichkeiten, Handlungen und Antworten zu experimentieren.

Wichtige Erinnerungen können jedoch gespeichert werden. Diese Erinnerungen werden in einem Diagramm festgehalten, das einzigartige Interaktionen im Rue Valley Motel freischaltet. Zudem könnt ihr durch das Speichern dieser Erinnerungen neue Denkweisen entwickeln, die dem Hauptcharakter helfen, sich weiterzuentwickeln und die Herausforderungen, denen er gegenübersteht, zu meistern.

Die Entwickler setzen bei der Grafik auf einen 2D-Parallax-Artstyle. Der Comic-Stil des Spiels ist inspiriert von Filmen wie „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ und dem Spiel „Disco Elysium“. Weitere Details sollen im Rahmen der Gamescom 2024 bekannt gegeben werden.

Quelle: Pressemitteilung