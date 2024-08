Little Nightmares III – Neuer Trailer veröffentlicht

Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben einen neuen Trailer zum kommenden dritten Teil der „Little Nightmares“-Reihe veröffentlicht.

In der Geschichte des Abenteuers reisen Low und Alone auf der Suche nach einem Ausweg aus dem Nirgendwo durch die Spirale. Ihre Reise beginnt in Nekropolis, einem eigenartigen Ort, umgeben von Wüstensand und angetrieben von stürmischen Winden. Einst bewohnt, ist Nekropolis mittlerweile eine Geisterstadt, in der unzählige Gefahren lauern, allen voran das riesige Monster-Baby.

„Little Nightmares III“ soll für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Genauere Angaben zum Release-Termin stehen derzeit noch aus.

Quelle: gamescom Opening Night Live