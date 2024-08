Kingdom Come: Deliverance 2 – Release-Termin, Gameplay-Showcase und Editionen

Entwickler Warhorse Studio nutzen die gamescom 2024, um den Fans das erste Gameplay-Video von „Kingdom Come: Deliverance 2“ zu präsentieren. In den 25 Minuten langem Video können interessierte Spieler mit ansehen wie Heinrich, der Protagonist der Geschichte, Böhmen im Jahr 1403 mit all seinen Geheimnissen und inmitten den Wirren des Krieges bereist.

Das Open-World-RPG erscheint am 11. Februar 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Veröffentlichung findet als Standard, Gold und Collector’s Edition statt. Hier die Übersicht:

Kingdom Come: Deliverance 2 – Standard Edition

Das Spiel PC: 59,99 Euro UVP Konsole: 69,99 Euro UVP

Vorbesteller erhalten Zugang zur Bonusquest „Löwenwappen“

Gold Edition

Das Spiel PC: 79,99 Euro UVP Konsole: 89,99 Euro UVP

Vorbesteller erhalten Zugang zur Bonusquest „Löwenwappen“

Erweiterungspass

Die Ausrüstung des tapferen Jägers

Collector’s Edition

Das Spiel

Zugang zur Bonusquest „Löwenwappen“

Erweiterungspass

Die Ausrüstung des tapferen Jägers (digital)

Statue von Heinrich und seinem treuen Ross Pebbles

Stoffkarte „Gassen von Kuttenberg“

Emaille-Anstecknadel-Set „Tapferkeitswappen“

Den Brief der Hoffnung (der Sir Hans Capon anvertraut wurde)

Das Sammelkarten-Set „Die Rebellen des Königs“

Die Webseite zum Rollenspiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Hier das komplette Gameplay-Video:

Quelle: Pressemitteilung