Mafia: The Old Country – Teaser veröffentlicht

2K und Hangar 13 haben im Rahmen der gamescom 2024 „Mafia: The Old Country“ angekündigt. Der neueste Teil der „Mafia“-Reihe soll voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Das Spiel wird derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC entwickelt.

In „Mafia: The Old Country“ taucht ihr in eine düstere Mafia-Geschichte ein, die die Anfänge des organisierten Verbrechens im Sizilien der 1900er Jahre beleuchtet. In dieser gefährlichen Ära müsst ihr um euer Überleben kämpfen.

„In den ersten drei Teilen haben wir euch durch verschiedene Epochen der Mafia-Geschichte geführt“, erklärt Nick Baynes, Präsident von Hangar 13. „Mit Mafia: The Old Country kehren wir zu den Wurzeln dessen zurück, was ihr an der Serie liebt: eine tiefgründige Geschichte mit dem Flair klassischer Mafia-Filme, angesiedelt in einer neuen, faszinierenden Umgebung. Alles verpackt in einem kompakten Erlebnis, das perfekt für Fans immersiver Spielewelten ist.“

Seit der Veröffentlichung des ersten „Mafia“-Spiels im Jahr 2002 hat sich die Reihe zu einem echten Klassiker entwickelt und weltweit über 34 Millionen Exemplare verkauft. Falls ihr die Serie noch einmal erleben möchtet, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit: Alle bisherigen Teile der „Mafia“-Reihe sind bis zum 2. September zu reduzierten Preisen auf Steam erhältlich.

Weitere Details zum kommenden Spiel möchten 2K und Hangar 13 im Dezember 2024 bekannt geben.

Quelle: Pressemitteilung