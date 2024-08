Post Trauma – Release-Termin und Trailer

Das 2022 angekündigt Survival-Horror-Spiel „Post Trauma“ hat jetzt den offiziellen Release-Termin für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhalten. Wie Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Red Souls Games im Rahmen der Future Games Show mitteilten, erscheint der Titel am 29. Oktober 2024 für die drei Plattformen.

In „Post Trauma“ übernehmen die Spieler die Kontrolle über Roman (gesprochen von Togo Igawa), einem verzweifelten Zugführer, der nach einer schrecklichen Panikattacke in einer surrealen Dimension aufwacht. Angesichts einer furchterregenden Umgebung und albtraumhafter Monstrositäten kann Roman entscheiden, ob er sich mit einer Reihe von Waffen verteidigen oder den Weg des geringsten Widerstands gehen will.

Spieler erkunden unbekannte Schrecken und Orte in dieser surrealen Welt, in der sich reale und organische Architektur vermischen. Viele Rätsel und Herausforderungen müssen mit Geduld und Überlegung gelöst werden, um wertvolle Werkzeuge und Gegenstände zu finden, die für das Weiterkommen notwendig sind.

Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung