Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Launch-Trailer

Das Third-Person-Action-Spiel „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ ist heute für Käufer der Gold- und Ultra-Edition erschienen. Alle anderen können sich ab dem 09. September 2024 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in den Kampf stürzen.

In „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ werdet ihr zu einem Space Marine, einen übermenschlichen und brutalen Krieger des Imperators. Vernichtet die unbarmherzigen Horden der Tyraniden und nutzt tödlichen Fähigkeiten und ein zerstörerisches Arsenal an Waffen. Haltet die Schrecken der Galaxie in Schlachten auf weit entfernten Planeten in Schach. Entdeckt dunkle Geheimnisse und drängt die ewige Nacht zurück, um der Menschheit eure absolute Loyalität zu beweisen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung